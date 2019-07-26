«Перелетела через лобовое стекло»: На Серовском тракте произошла трагическая авария

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-26T13:54:59+03:00

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На Серовском тракте рано утром произошла страшная авария. Иномарка Mazda3 вылетела с трассы и перевернулась. В результате ДТП погибла 63-летняя женщина, и двое (включая ребенка) получили травмы разной степени тяжести.

За рулем автомобиля на момент аварии находилась молодая девушка. Она не справилась с управлением, машину занесло, в результате чего она улетела в кювет и перевернулась.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

- Ночью все трое возвращались домой в Красноуральск из аэропорта Кольцово. В машине, кроме девушки, находился ее отец – он находился на переднем сидении. А сзади сидели бабушка и двое ее внуков 11 и 9 лет, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. – В аэропорт они ехали для того, чтобы проводить на самолет мать детей. Во время движения все (кроме бабушки) были пристегнуты ремнями безопасности. Во время переворота машины пожилую пассажирку выбросило через правое заднее боковое окно, в результате чего, после полученных травм, она скончалась в машине скорой помощи.

Госавтоинспекция еще раз призвала участников дорожного движения использовать ремни безопасности и детские кресла, быть внимательнее на дороге и не садиться за руль в утомленном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU