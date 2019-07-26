2019-07-26T13:54:59+03:00
Общество

«Перелетела через лобовое стекло»: На Серовском тракте произошла трагическая авария

Семья ехала из Кольцово домой
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

На Серовском тракте рано утром произошла страшная авария. Иномарка Mazda3 вылетела с трассы и перевернулась. В результате ДТП погибла 63-летняя женщина, и двое (включая ребенка) получили травмы разной степени тяжести.

За рулем автомобиля на момент аварии находилась молодая девушка. Она не справилась с управлением, машину занесло, в результате чего она улетела в кювет и перевернулась.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

- Ночью все трое возвращались домой в Красноуральск из аэропорта Кольцово. В машине, кроме девушки, находился ее отец – он находился на переднем сидении. А сзади сидели бабушка и двое ее внуков 11 и 9 лет, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. – В аэропорт они ехали для того, чтобы проводить на самолет мать детей. Во время движения все (кроме бабушки) были пристегнуты ремнями безопасности. Во время переворота машины пожилую пассажирку выбросило через правое заднее боковое окно, в результате чего, после полученных травм, она скончалась в машине скорой помощи.

Госавтоинспекция еще раз призвала участников дорожного движения использовать ремни безопасности и детские кресла, быть внимательнее на дороге и не садиться за руль в утомленном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге предприятие задолжало своим сотрудником 1,4 миллиона
Директора автошколы оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за сломанных учебных автомобилей
Реконструкция парка Энгельса в Екатеринбурге: что хотят здесь увидеть горожане?
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в «Чапаевских банях»
«Добро на остановке»: мечта умершей от рака девочки воплотилась в Екатеринбурге
Маме, сестре и подруге: Уральские таможенники забрали у пассажира из Турции чемодан с лифчиками
Лето заканчивается: На Урал идут дожди со шквалистым ветром
Под Екатеринбургом снимают новый художественный фильм: на площадку вызвали Балуева, Мадянова и Пересильд
В Екатеринбурге на полторы недели перекроют движение трамваев по Куйбышева
«Молебны и концерт»: Екатеринбургская епархия устроит массовое крещение на Чусовой
«Затопило подвал»: Жители Старой Сортировки остались без воды
«Шел прямо по проезжей части»: На Площади 1905 года трамвай сбил пешехода
Свердловским заключенным пытались доставить мобильники с помощью квадрокоптера
«На правом глазу белые ресницы»: На Урале ищут 16-летнего подростка, пропавшего почти 5 месяцев назад
«Пять тысяч - это для вас смешные деньги»: глава Красноуфимского ГО о материальной помощи многодетной маме с восьмью детьми