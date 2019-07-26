«Добро на остановке»: мечта умершей от рака девочки воплотилась в Екатеринбурге
На остановках Екатеринбурга появились странные объявления, которые предлагают прохожим взять монетку, если им не хватает денег на проезд. Под посланием стоит подпись: Соня, 10 лет. Также указан хештег – #МечтаСониРыбиной.
– И пусть мир станет добрее, – указано в объявлении.
Оказалось, что речь идет о флешмобе, который запустил фонд «География Добра». Соня Рыбина была подопечной фонда – девочка болела онкологией.
Флешмоб поддержали жители более 40 городовФото: Алексей БУЛАТОВ
– Ее мечтой была помощь всем, кто в ней нуждается. Она даже придумала, как: повесить на каждой остановке были листы с объявлениями, но вместо номеров отрывных телефонов висели бы рубли – 2,5,10, на тот случай, если людям не хватает на проезд, тогда они могли бы отрывать монетку и доезжать до дома, – рассказали в Фонде. – К сожалению, Сони не стало, но ее дело продолжает жить. Все неравнодушные могут к нему присоединиться, расклеивая добрые объявления и выкладывая фото в социальные сети.
По их данным, в акции приняли участие жители 49 городов – Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Симферополя, Якутска, Владикавказа, Магадана и других.
ИСТОЧНИК KP.RU