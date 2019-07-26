Лето заканчивается: На Урал идут дожди со шквалистым ветром
На Свердловскую область надвигается серьезное похолодание. Оно будет уже заметно с воскресенья. В понедельник температура воздухе может опуститься до +16. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.
- В ближайшие выходные теплая погода будет потихоньку сходить «на нет», а вероятность дождей увеличится, - отметила главный синоптик Галина Шепоренко. – Уже в выходные пройдут дожди, кое-где сильные дожди, местами грозы. Понижение температуры мы почувствуем уже в воскресенье.
Отметим, что на понедельник синоптики прогнозируют дожди и грозы – иногда со шквалистым ветром. К середине недели температура будет достигать +11…+15 днем и +5…+7 ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU