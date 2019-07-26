Лето заканчивается: На Урал идут дожди со шквалистым ветром

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-26T13:18:03+03:00

Серьезное похолодание придет к нам уже в начале следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Свердловскую область надвигается серьезное похолодание. Оно будет уже заметно с воскресенья. В понедельник температура воздухе может опуститься до +16. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.

- В ближайшие выходные теплая погода будет потихоньку сходить «на нет», а вероятность дождей увеличится, - отметила главный синоптик Галина Шепоренко. – Уже в выходные пройдут дожди, кое-где сильные дожди, местами грозы. Понижение температуры мы почувствуем уже в воскресенье.

Отметим, что на понедельник синоптики прогнозируют дожди и грозы – иногда со шквалистым ветром. К середине недели температура будет достигать +11…+15 днем и +5…+7 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU