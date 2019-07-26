В Екатеринбурге на полторы недели перекроют движение трамваев по Куйбышева

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-26T12:55:53+03:00

На участке по улице Куйбышева будут ремонтировать трамвайные пути Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге на участке от 8 Марта до Луначарского, по улице Куйбышева, в обоих направлениях временно ограничат движение трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе Гортранса.

- Из-за ремонта трамвайных путей ограничения продлятся с 29 июля по 7 августа, - рассказали там. – Все маршруты, проходящие по этому участку, будут перераспределены, кроме трамваев № 32 и № 33 – их отменят вообще.

Вместо них от «Дворца спорта» будут ходить трамваи № 14 и № 4, по старому маршруту: по улицам Радищева, 8 Марта и до «Керамической».

Измененные маршруты трамваев, проходящих через ремонтируемый участок. Фото: пресс-служба Гортранса

ИСТОЧНИК KP.RU