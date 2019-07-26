«Молебны и концерт»: Екатеринбургская епархия устроит массовое крещение на Чусовой

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-26T12:04:42+03:00

Крещенские купания пройдут на реке Чусовой уже в это воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В это воскресенье, 28 июля, состоится массовое крещение на реке Чусовой. Принять участие в купании могут все желающие.

- В этот день храм во имя равноапостольного князя Владимира традиционно, в 16 раз, отметит праздник своего небесного покровителя массовым крещением в водах Чусовой, - рассказали в Екатеринбургской епархии.

Отметим, что мероприятие приурочено к 1031-летию со дня Крещения Руси, а также ко дню памяти князя Владимира. В программе предполагаются молебны и крещение в реке Чусовой, а также крестный ход и богослужение. А закончится мероприятие большим концертом.

Место проведения: Храм во имя князя Владимира в поселке Станционный-Полевской, по адресу: улица Левонабережная, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU