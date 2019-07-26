«Молебны и концерт»: Екатеринбургская епархия устроит массовое крещение на Чусовой
В это воскресенье, 28 июля, состоится массовое крещение на реке Чусовой. Принять участие в купании могут все желающие.
- В этот день храм во имя равноапостольного князя Владимира традиционно, в 16 раз, отметит праздник своего небесного покровителя массовым крещением в водах Чусовой, - рассказали в Екатеринбургской епархии.
Отметим, что мероприятие приурочено к 1031-летию со дня Крещения Руси, а также ко дню памяти князя Владимира. В программе предполагаются молебны и крещение в реке Чусовой, а также крестный ход и богослужение. А закончится мероприятие большим концертом.
Место проведения: Храм во имя князя Владимира в поселке Станционный-Полевской, по адресу: улица Левонабережная, 18.
ИСТОЧНИК KP.RU