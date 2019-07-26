2019-07-26T11:48:49+03:00
Общество

«Затопило подвал»: Жители Старой Сортировки остались без воды

Сейчас неисправность почти ликвидирована
Мария Трапезникова
Поделиться:
Воду отключили в нескольких жилых домах из-за потопа в одном из подваловВоду отключили в нескольких жилых домах из-за потопа в одном из подваловФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Старой Сортировке пять жилых домов на улице Кунарской остались без холодной и горячей воды. Как рассказали в пресс-службе Водоканала, это связано с затоплением в одном из домов.

- Действительно, ночью нам поступила заявка из частного дома – там затопило подвал. Тогда мы отключили общую магистраль, - рассказали там. – Мы направили автоцистерну к остальным домам, а в 12:05 сделали переключение, поэтому сейчас без воды стоит только тот дом, в котором неисправность.

Напомним, что ранее мы публиковали график городских опрессовок. Его можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Молебны и концерт»: Екатеринбургская епархия устроит массовое крещение на Чусовой
«Шел прямо по проезжей части»: На Площади 1905 года трамвай сбил пешехода
Свердловским заключенным пытались доставить мобильники с помощью квадрокоптера
«На правом глазу белые ресницы»: На Урале ищут 16-летнего подростка, пропавшего почти 5 месяцев назад
«Пять тысяч - это для вас смешные деньги»: глава Красноуфимского ГО о материальной помощи многодетной маме с восьмью детьми
В Екатеринбург снова приедет Владимир Путин
Свердловские ДПС выходят на поиски дерзких пешеходов
В Екатеринбурге женщину обвиняют в нелегальной продаже алкоголя
На карте Екатеринбурга появились 914 точек раздельного сбора мусора
В екатеринбургском аэропорту приземлились самолеты ВВС Китая
В Екатеринбурге потушили «пожар» в костюмерной цирка
«Катался на самокате»: В Екатеринбурге на ВИЗе водитель сбил ребенка
На Урале приставы уничтожили 475 пачек нелегальных сигарет
Не бесы, а святые: Никита Джигурда высказался о майских протестах в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала
«Один спасал другого»: В Свердловской области в карьере утонули два брата
«Был полностью неисправен»: в Екатеринбурге эвакуировали автомобиль, который припарковался на Плотинке
В одном из дворов Екатеринбурга оставили корзину с квитанциями на оплату услуг ЖКХ
Драматург Николай Коляда поздравил другой коллектив с переездом в помещение, где раньше размещался его театр
«Оставляют мусор у жилых домов и нанимают частников»: на Урале только 50% юрлиц перешли на новую систему обращения с отходами
«Мусульман – на Сортировку, а собору дают козырные места»: в Екатеринбурге предложили включить мечеть в опрос по храму
Автотранспортный цех ЕВРАЗ НТМК передал эстафету добрых дел цеху объединенных адъюстажей
«Пришли ровные пацаны с района»: В Екатеринбурге стрит-арт с Бивисом и Баттхедом продержался ровно сутки
В Свердловской области водителя посадили на 8 месяцев за пьяную езду
В Екатеринбурге хотят реставрировать заброшенную школу с «мертвыми пионерами»