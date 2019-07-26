«Затопило подвал»: Жители Старой Сортировки остались без воды

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-26T11:48:49+03:00

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На Старой Сортировке пять жилых домов на улице Кунарской остались без холодной и горячей воды. Как рассказали в пресс-службе Водоканала, это связано с затоплением в одном из домов.

- Действительно, ночью нам поступила заявка из частного дома – там затопило подвал. Тогда мы отключили общую магистраль, - рассказали там. – Мы направили автоцистерну к остальным домам, а в 12:05 сделали переключение, поэтому сейчас без воды стоит только тот дом, в котором неисправность.

Напомним, что ранее мы публиковали график городских опрессовок. Его можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU