«Затопило подвал»: Жители Старой Сортировки остались без воды
Сейчас неисправность почти ликвидирована
Воду отключили в нескольких жилых домах из-за потопа в одном из подваловФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Старой Сортировке пять жилых домов на улице Кунарской остались без холодной и горячей воды. Как рассказали в пресс-службе Водоканала, это связано с затоплением в одном из домов.
- Действительно, ночью нам поступила заявка из частного дома – там затопило подвал. Тогда мы отключили общую магистраль, - рассказали там. – Мы направили автоцистерну к остальным домам, а в 12:05 сделали переключение, поэтому сейчас без воды стоит только тот дом, в котором неисправность.
Напомним, что ранее мы публиковали график городских опрессовок. Его можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU