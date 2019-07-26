«Шел прямо по проезжей части»: На Площади 1905 года трамвай сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-26T11:31:42+03:00

Мужчина получил травмы и был госпитализирован

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На Площади 1905 года утром трамвай сбил мужчину. Информацию об этом подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

- Случай произошел напротив здания на Ленина, 25 (ТЦ «Европа»). Мужчина шел по проезжей части вдоль трамвайных путей, - сообщили там. – Он остался жив, но получил травмы. Сейчас госпитализирован в больницу.

Сейчас мужчина госпитализирован в больницу, а по делу проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU