«Шел прямо по проезжей части»: На Площади 1905 года трамвай сбил пешехода
Мужчина получил травмы и был госпитализирован
Мужчина переходил дорогу по проезжей части, вдоль трамвайных путейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Площади 1905 года утром трамвай сбил мужчину. Информацию об этом подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
- Случай произошел напротив здания на Ленина, 25 (ТЦ «Европа»). Мужчина шел по проезжей части вдоль трамвайных путей, - сообщили там. – Он остался жив, но получил травмы. Сейчас госпитализирован в больницу.
Сейчас мужчина госпитализирован в больницу, а по делу проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU