Свердловским заключенным пытались доставить мобильники с помощью квадрокоптера
В Тавдинскую колонию строгого режима пытались доставить сотовые телефоны. На этот раз с помощью квадрокоптера. Однако он был вовремя обнаружен и перехвачен сотрудниками ИК-19.
- К квадрокоптеру был прикреплен черный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 6 сотовых телефонов, смарт-часы и зарядное устройство, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свредловской области. – Однако того, кто управлял квадрокоптером, пока не нашли.
Фото: пресс-служба ГИФСИН России по Свердловской области
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле произошел похожий случай - сотрудники ИК-5 приземлили квадрокоптер с телефонами для осужденных.
ИСТОЧНИК KP.RU