Свердловским заключенным пытались доставить мобильники с помощью квадрокоптера

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-26T11:15:19+03:00

Однако того, кто им управлял, пока не нашли

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В Тавдинскую колонию строгого режима пытались доставить сотовые телефоны. На этот раз с помощью квадрокоптера. Однако он был вовремя обнаружен и перехвачен сотрудниками ИК-19.

- К квадрокоптеру был прикреплен черный полиэтиленовый пакет, в котором находилось 6 сотовых телефонов, смарт-часы и зарядное устройство, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свредловской области. – Однако того, кто управлял квадрокоптером, пока не нашли.

Фото: пресс-служба ГИФСИН России по Свердловской области

Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле произошел похожий случай - сотрудники ИК-5 приземлили квадрокоптер с телефонами для осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU