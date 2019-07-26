«На правом глазу белые ресницы»: На Урале ищут 16-летнего подростка, пропавшего почти 5 месяцев назад

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-26T11:01:34+03:00

Последний раз его видели в Полевском

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В Полевском ищут 16-летнего Эгамназарова Шахзода Мухамаджоновича. Он пропал почти 5 месяцев назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

- Он ушел из дома по адресу: город Полевской, улица Ленина, 38-16 5 апреля около 9:00. Сейчас его местонахождение неизвестно, - рассказали там.

Приметы мальчика: рост 165 см, телосложение среднее, короткие темные волосы, темные глаза. На правом глазу – белые ресницы.

На момент исчезновения он был одет в темно-зеленую болоньевую куртку, черную рубашку, черные брюки, черные кроссовки. При себе имел сотовый телефон и красный школьный рюкзак.

Всех, кто знает о местоположении мальчика, просят обратиться в следственный отдел Полевского по телефону: 8 (34350) 4-20-32, либо в ОМВД России по городу Полевской по телефону: 8 (34350) 3-43-40, или по телефонной линии (02).

ИСТОЧНИК KP.RU