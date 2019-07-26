В Екатеринбург снова приедет Владимир Путин

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-26T11:14:33+03:00

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Екатеринбург снова ожидает визит президента Владимира Путина. На этот раз он приедет на Девятую всероссийско-киргизскую международную конференцию, которая пройдет в 2020 году. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Губернатор Свердлвоской области Евгений Куйвашев уже утвердил оргкомитет, который будет отвечать за подготовку к конференции. Предполагается, что на нее приедет Президент России и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Договоренность об этом была достигнута в марте этого года в рамках восьмой международной конференции в Бишкеке.

- Это интересный и перспективный рынок для нашего машиностроительного, горного оборудования, в целом технологий не только промышленных, но и социальных, для экспорта образовательных, медицинских услуг, - заключил в ходе конференции министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Напомним, что последний раз Владимир Путин приезжал в столицу Урала в начале июля на глобальный форму производства и индустриализации GMIS-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU