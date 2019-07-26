В Екатеринбурге женщину обвиняют в нелегальной продаже алкоголя

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-26T09:47:13+03:00

У женщины не было лицензии на продажу алкоголя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее она уже подвергалась наказанию за подобный проступок

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В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, занимавшаяся нелегальной продажей алкоголя. Как оказалось, за это она ранее уже подвергалась административному наказанию.

- 13 мая, действуя умышленно, она дала устное распоряжение продавцу павильона осуществлять незаконную розничную продажу алкоголя, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так, мужчина успел продать 2 бутылька спирта покупателю. Согласно экспертизе, это был этиловый спирт 95% объемом 100 мл. Сейчас по этому делу проходит проверка, а подозреваемой грозит год исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU