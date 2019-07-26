На карте Екатеринбурга появились 914 точек раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-26T09:07:16+03:00

Для того, чтобы найти пункты, достаточно просто ввести ключевые слова в поисковую строку

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На Екатеринбургской платформе «2ГИС» появилась функция отображения контейнеров для раздельного мусора. Теперь с помощью этого очень удобно найти место для того, чтобы выбросить пластиковый мусор и стекло.

Для того, чтобы посмотреть организации, нужно ввести ключевые слова. Например: «пункты приема батареек», «сдать макулатуру», «раздельный сбор мусора» и так далее. Карта будет регулярно обновляться.

Фото: пресс-служба сервиса "2ГИС"

- Мы уже добавили десятки тысяч точек, и продолжаем эту работу. Если пользователи заметят контейнеры, которых пока нет в 2ГИС — обязательно добавим. Это будет наш общий вклад в экологию, - рассказала директор департамента справочно-картографического производства 2ГИС Елена Толкачёва. – Сейчас на карте всего 914 точек, их можно увидеть не только с компьютерной версии, но и в приложениях iOS и Android.

Сейчас на карте 2ГИС уже есть информация о 23 тысячах контейнеров для раздельного сбора мусора. Ещё около 28 тысяч мест — это пункты, где принимают отходы одного типа. Туда можно сдать, например, ртутные термометры, люминесцентные лампы, использованные батарейки для последующей утилизации

ИСТОЧНИК KP.RU