В екатеринбургском аэропорту приземлились самолеты ВВС Китая

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-26T08:53:51+03:00

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Сегодня в Екатеринбурге приземлились самолеты воздушных сил Китая. Об этом рассказали в Instagram воздушной гавани. Как оказалось, это были участники «Авиадартс-2019» и пилотам необходимо было восполнить запасы топлива.

- Соревнования пройдут с 3 по 17 августа на полигоне Дубровичи под Рязанью, в них примут участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая, - сообщает Кольцово.

После дозаправки в Екатеринбурге самолеты ВВС Китая отправились дальше по маршруту.

Отметим, Россию на конкурсе «Авиадартс-2019» представит четвертая армия Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, входящая в состав Южного военного округа, - именно её лётчики ранее победили во всероссийском этапе конкурса на Крымском полуострове.

Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU