В екатеринбургском аэропорту приземлились самолеты ВВС Китая
Сегодня в Екатеринбурге приземлились самолеты воздушных сил Китая. Об этом рассказали в Instagram воздушной гавани. Как оказалось, это были участники «Авиадартс-2019» и пилотам необходимо было восполнить запасы топлива.
- Соревнования пройдут с 3 по 17 августа на полигоне Дубровичи под Рязанью, в них примут участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая, - сообщает Кольцово.
После дозаправки в Екатеринбурге самолеты ВВС Китая отправились дальше по маршруту.
Отметим, Россию на конкурсе «Авиадартс-2019» представит четвертая армия Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, входящая в состав Южного военного округа, - именно её лётчики ранее победили во всероссийском этапе конкурса на Крымском полуострове.
ИСТОЧНИК KP.RU