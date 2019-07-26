В Екатеринбурге потушили «пожар» в костюмерной цирка

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-26T08:34:24+03:00

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В Екатеринбургском цирке прошла тренировка по пожарной эвакуации. Сотрудники и животные покинули помещение за 5 минут.

- Для тренировки разработали легенду о том, что возгорание произошло в костюмерной, - рассказали в пресс-службе администрации Ленинского района. – Уже через 10 минут прибыли пожарные и моментально приступили к ликвидации возгорания и спасению людей.

Задача спасателей состояла в том, чтобы найти «пострадавших» и вывести их на свежий воздух. На всю операцию им потребовалось полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU