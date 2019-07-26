В Екатеринбурге потушили «пожар» в костюмерной цирка
Он оказался учебным
Фото: пресс-служба администрации Ленинского района Екатеринбурга
Изменить размер текста:
В Екатеринбургском цирке прошла тренировка по пожарной эвакуации. Сотрудники и животные покинули помещение за 5 минут.
- Для тренировки разработали легенду о том, что возгорание произошло в костюмерной, - рассказали в пресс-службе администрации Ленинского района. – Уже через 10 минут прибыли пожарные и моментально приступили к ликвидации возгорания и спасению людей.
Задача спасателей состояла в том, чтобы найти «пострадавших» и вывести их на свежий воздух. На всю операцию им потребовалось полчаса.
ИСТОЧНИК KP.RU