На Урале приставы уничтожили 475 пачек нелегальных сигарет
На продукцию не было необходимых накладных
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Судебными приставами Каменск-Уральского было изъято 475 пачек нелегальных сигарет. На всю продукцию отсутствовали товарные накладные. Информация о продажах поступила от неравнодушного гражданина.
- Мужчина утверждал, что не знал о том, что осуществляет продажу незаконной продукции, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако в суде ему разъяснили, что он как индивидуальный предприниматель должен осуществлять надлежащий контроль за действиями продавца.
По итогу, мужчину признали виновным и оштрафовали на 10 тысяч рублей, а всю табачную продукцию конфисковали и уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU