2019-07-26T07:24:12+03:00
Общество

«Один спасал другого»: В Свердловской области в карьере утонули два брата

Они решили поплавать наперегонки
Мария Трапезникова
Поделиться:
Глубина водоема была небольшой, но один из братьев оступился и начал тонуть, а второй полез его вытаскиватьГлубина водоема была небольшой, но один из братьев оступился и начал тонуть, а второй полез его вытаскиватьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле днем 25 июля утонули два 13-летних подростка. Они купались в карьере на Голом Камне. Это был технический водоем, не предназначенный для купания. В пресс-службе МЧС эту информацию подтвердили. Также в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила отметили, что предположительно ребята были двоюродными братьями.

- Мальчики вместе с друзьями пошли туда отдохнуть. Они решили поплавать наперегонки. Один из них стал тонуть, второй полез его спасать, но, в итоге, оба погибли, - рассказали там. – Одного из братьев сумели достать друзья, которые остались на берегу. Второго уже доставали водолазы с глубины 3,5 метра.

Сейчас точные обстоятельства гибели подростков выясняются. Напомним, что недавно произошла похожая трагедия. Днем 14 июля на водоеме погибли два брата, 8 и 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Молебны и концерт»: Екатеринбургская епархия устроит массовое крещение на Чусовой
«Затопило подвал»: Жители Старой Сортировки остались без воды
«Шел прямо по проезжей части»: На Площади 1905 года трамвай сбил пешехода
Свердловским заключенным пытались доставить мобильники с помощью квадрокоптера
«На правом глазу белые ресницы»: На Урале ищут 16-летнего подростка, пропавшего почти 5 месяцев назад
«Пять тысяч - это для вас смешные деньги»: глава Красноуфимского ГО о материальной помощи многодетной маме с восьмью детьми
В Екатеринбург снова приедет Владимир Путин
Свердловские ДПС выходят на поиски дерзких пешеходов
В Екатеринбурге женщину обвиняют в нелегальной продаже алкоголя
На карте Екатеринбурга появились 914 точек раздельного сбора мусора
В екатеринбургском аэропорту приземлились самолеты ВВС Китая
В Екатеринбурге потушили «пожар» в костюмерной цирка
«Катался на самокате»: В Екатеринбурге на ВИЗе водитель сбил ребенка
На Урале приставы уничтожили 475 пачек нелегальных сигарет
Не бесы, а святые: Никита Джигурда высказался о майских протестах в Екатеринбурге
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала
«Был полностью неисправен»: в Екатеринбурге эвакуировали автомобиль, который припарковался на Плотинке
В одном из дворов Екатеринбурга оставили корзину с квитанциями на оплату услуг ЖКХ
Драматург Николай Коляда поздравил другой коллектив с переездом в помещение, где раньше размещался его театр
«Оставляют мусор у жилых домов и нанимают частников»: на Урале только 50% юрлиц перешли на новую систему обращения с отходами
«Мусульман – на Сортировку, а собору дают козырные места»: в Екатеринбурге предложили включить мечеть в опрос по храму
Автотранспортный цех ЕВРАЗ НТМК передал эстафету добрых дел цеху объединенных адъюстажей
«Пришли ровные пацаны с района»: В Екатеринбурге стрит-арт с Бивисом и Баттхедом продержался ровно сутки
В Свердловской области водителя посадили на 8 месяцев за пьяную езду
В Екатеринбурге хотят реставрировать заброшенную школу с «мертвыми пионерами»