«Один спасал другого»: В Свердловской области в карьере утонули два брата

СЕГОДНЯ 07:23 2019-07-26T07:24:12+03:00

Глубина водоема была небольшой, но один из братьев оступился и начал тонуть, а второй полез его вытаскивать Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Нижнем Тагиле днем 25 июля утонули два 13-летних подростка. Они купались в карьере на Голом Камне. Это был технический водоем, не предназначенный для купания. В пресс-службе МЧС эту информацию подтвердили. Также в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила отметили, что предположительно ребята были двоюродными братьями.

- Мальчики вместе с друзьями пошли туда отдохнуть. Они решили поплавать наперегонки. Один из них стал тонуть, второй полез его спасать, но, в итоге, оба погибли, - рассказали там. – Одного из братьев сумели достать друзья, которые остались на берегу. Второго уже доставали водолазы с глубины 3,5 метра.

Сейчас точные обстоятельства гибели подростков выясняются. Напомним, что недавно произошла похожая трагедия. Днем 14 июля на водоеме погибли два брата, 8 и 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU