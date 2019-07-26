«Один спасал другого»: В Свердловской области в карьере утонули два брата
В Нижнем Тагиле днем 25 июля утонули два 13-летних подростка. Они купались в карьере на Голом Камне. Это был технический водоем, не предназначенный для купания. В пресс-службе МЧС эту информацию подтвердили. Также в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила отметили, что предположительно ребята были двоюродными братьями.
- Мальчики вместе с друзьями пошли туда отдохнуть. Они решили поплавать наперегонки. Один из них стал тонуть, второй полез его спасать, но, в итоге, оба погибли, - рассказали там. – Одного из братьев сумели достать друзья, которые остались на берегу. Второго уже доставали водолазы с глубины 3,5 метра.
Сейчас точные обстоятельства гибели подростков выясняются. Напомним, что недавно произошла похожая трагедия. Днем 14 июля на водоеме погибли два брата, 8 и 17 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU