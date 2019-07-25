«Был полностью неисправен»: в Екатеринбурге эвакуировали автомобиль, который припарковался на Плотинке
В центре Екатеринбурга – прямо на Плотинке, припарковался «ВАЗ-2111». Сделал это 24-летний мужчина с трехгодичным стажем вождения. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что машину забрали на штрафстоянку.
Автомобиль эвакуировали из-за технических неисправностей Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
– Это пришлось сделать из-за технического состояния автомобиля: он был полностью неисправен, – пояснили в Госавтоинспекции. – На него установили внештатную пневмоподвеску, отсутствовал стеклоочиститель, не было нескольких болтов на колесах. Кроме того, на передних боковых стеклах висели аудиоколонки.
Водитель оборудовал двери автомобиля аудиколонками Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
У водителя нашли десять неоплаченных штрафов и завели административное дело за «уклонение от исполнения административного наказания». Мужчине грозит штраф в двукратном размере или арест на 15 суток. Также его оштрафовали за парковку на тротуаре.
ИСТОЧНИК KP.RU