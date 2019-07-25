«Оставляют мусор у жилых домов и нанимают частников»: на Урале только 50% юрлиц перешли на новую систему обращения с отходами
В Свердловской области 50% юридических лиц перешли на новую систему обращения с мусором. При этом по данным департамента информполитики региона, из этого числа оплачивают услуги только 20%.
– Причин у этого несколько: одни компании недостаточно информированы, другие – не согласны с применяемыми в расчетах с ними нормативами, – рассказали там. – Третьи для экономии нелегально складируют мусор на близлежащих контейнерных площадках жилых домов, либо нанимают для вывоза частников.
Там подчеркнули, что из-за этого в лесах, на окраинах городов и сел, и на обочинах дорог появляются стихийные свалки. А средства на уборку земельных участков берут из местных бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU