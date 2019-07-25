2019-07-25T17:23:26+03:00
Общество

«Оставляют мусор у жилых домов и нанимают частников»: на Урале только 50% юрлиц перешли на новую систему обращения с отходами

Из них оплачивают услуги только 20%
Маргарита МАХОНИНА
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Из-за этого в лесах, на окраинах городов и сел, и на обочинах дорог появляются стихийные свалки.Из-за этого в лесах, на окраинах городов и сел, и на обочинах дорог появляются стихийные свалки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области 50% юридических лиц перешли на новую систему обращения с мусором. При этом по данным департамента информполитики региона, из этого числа оплачивают услуги только 20%.

– Причин у этого несколько: одни компании недостаточно информированы, другие – не согласны с применяемыми в расчетах с ними нормативами, – рассказали там. – Третьи для экономии нелегально складируют мусор на близлежащих контейнерных площадках жилых домов, либо нанимают для вывоза частников.

Там подчеркнули, что из-за этого в лесах, на окраинах городов и сел, и на обочинах дорог появляются стихийные свалки. А средства на уборку земельных участков берут из местных бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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