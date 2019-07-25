2019-07-25T15:07:10+03:00
Экономика

Автотранспортный цех ЕВРАЗ НТМК передал эстафету добрых дел цеху объединенных адъюстажей

Детскому саду села Новопаньшино металлурги помогали полгода
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Начальник автоцеха Дмитрий Матюшев передает эстафетную палочку начальнику цеха объединенных адъюстажей. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗНачальник автоцеха Дмитрий Матюшев передает эстафетную палочку начальнику цеха объединенных адъюстажей. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ
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Автотранспортный цех ЕВРАЗ НТМК завершил свой этап «Эстафеты добрых дел». Сотрудники подразделения помогли детскому саду «Колосок» в селе Новопаньшино и передали эстафетную палочку цеху объединенных адъюстажей.

Детскому саду села Новопаньшино металлурги помогали полгода. За это время сотрудники автоцеха убрали пожароопасные покрытия на первом этаже здания, поставили шесть новых дверей на путях эвакуации, построили заново три беседки и три песочницы.

Отремонтированная металлургами веранда. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ

Отремонтированная металлургами веранда. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ

- Садик находится в 85 километрах от Нижнего Тагила и нам приходилось очень непросто туда добираться. Но ни один сотрудник не остался равнодушным. Помогали в свободное от работы время, строили все своими руками. Я очень благодарен своему коллективу, - рассказал начальник автотранспортного цеха Дмитрий Матюшев.

- Автоцех ЕВРАЗ НТМК приезжал к нам почти каждые выходные. Проделали очень кропотливую и сложную работу. Большое спасибо, - отметила директор детского сада и МБОУ СОШ № 14 Надежда Шаламова.

Автоцех подготавливают стройматериалы для беседки. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ

Автоцех подготавливают стройматериалы для беседки. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗ

«Эстафету добрых дел» придумали доменщики ЕВРАЗ НТМК два года назад. В ней приняли участие десять подразделений комбината, они помогли детскому саду для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья №105, СРЦ «Радуга», Дому малютки, детскому дому в селе Южаково, коррекционной школе №1, реабилитационному центру «Улыбка», а также детсадам сел Кайгородское, Башкарка, Первомайский, Новоасбест и Новопаньшино. На очном рапорте управляющего директора начальник автотранспортного цеха Дмитрий Матюшев передал эстафетную палочку Добрых дел начальнику цеха объединенных адъюстажей Дмитрию Бецгольду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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