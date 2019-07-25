В Свердловской области водителя посадили на 8 месяцев за пьяную езду

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-25T14:47:09+03:00

Мужчину уже неоднократно ловили за пьяную езду, однако его это не останавливало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше его уже ловили за этот проступок

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В Красноуфимске осудили мужчину, который уже не первый раз управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

- Ночью 16 марта он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Мужчина двигался на автомобиле по улице Советская в село Криулино Красноуфимского района, где был остановлен сотрудниками ОР ППС МО МВД «Красноуфимский». Тогда же установили его «диагноз».

Три года назад мужчину уже ловили на подобном нарушении. Сейчас же ему назначили 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, запретили садиться за руль в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU