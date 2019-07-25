2019-07-25T14:47:09+03:00
Общество

В Свердловской области водителя посадили на 8 месяцев за пьяную езду

Раньше его уже ловили за этот проступок
Мария Трапезникова
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Мужчину уже неоднократно ловили за пьяную езду, однако его это не останавливалоМужчину уже неоднократно ловили за пьяную езду, однако его это не останавливалоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Красноуфимске осудили мужчину, который уже не первый раз управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

- Ночью 16 марта он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Мужчина двигался на автомобиле по улице Советская в село Криулино Красноуфимского района, где был остановлен сотрудниками ОР ППС МО МВД «Красноуфимский». Тогда же установили его «диагноз».

Три года назад мужчину уже ловили на подобном нарушении. Сейчас же ему назначили 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, запретили садиться за руль в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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