В Екатеринбурге хотят реставрировать заброшенную школу с «мертвыми пионерами»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-25T14:33:40+03:00

Школа уже несколько лет пустует, однако власти намерены сделать из нее детский сад или начальную школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге хотят отреставрировать заброшенную школу № 193, которая находится на улице Партсъезда, 8 на Уралмаше. Об этом рассказали в администрации города.

- Реконструкция школы нужна обязательно – в ней можно будет разместить либо детский сад, либо начальную школу из тех, что находятся неподалеку, - отметили там.

О том, когда начнутся строительные работы, пока неизвестно. Здание пустует уже несколько лет, но совсем недавно оно снова ворвалось в информационный поток – на его стенах появились два пионера с черепами вместо лиц. Эта работа была создана в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Однако ее быстро закрасили.

Вот такие пионеры с замазанными лицами на ней сейчас. Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"

Напомним, что на этой неделе стало известно о реставрации еще одной местной заброшки – больнице в Зеленой роще. Ее хотят заново отстроить к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU