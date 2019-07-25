2019-07-25T14:33:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге хотят реставрировать заброшенную школу с «мертвыми пионерами»

В ней расположится садик или начальная школа
Мария Трапезникова
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Школа уже несколько лет пустует, однако власти намерены сделать из нее детский сад или начальную школуШкола уже несколько лет пустует, однако власти намерены сделать из нее детский сад или начальную школуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге хотят отреставрировать заброшенную школу № 193, которая находится на улице Партсъезда, 8 на Уралмаше. Об этом рассказали в администрации города.

- Реконструкция школы нужна обязательно – в ней можно будет разместить либо детский сад, либо начальную школу из тех, что находятся неподалеку, - отметили там.

О том, когда начнутся строительные работы, пока неизвестно. Здание пустует уже несколько лет, но совсем недавно оно снова ворвалось в информационный поток – на его стенах появились два пионера с черепами вместо лиц. Эта работа была создана в рамках партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Однако ее быстро закрасили.

Вот такие пионеры с замазанными лицами на ней сейчас. Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"

Вот такие пионеры с замазанными лицами на ней сейчас. Фото: пресс-служба фестиваля "Карт-бланш"

Напомним, что на этой неделе стало известно о реставрации еще одной местной заброшки – больнице в Зеленой роще. Ее хотят заново отстроить к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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