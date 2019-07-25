В Екатеринбурге мэрия приглашает горожан на «Субботник против рака»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-25T13:23:30+03:00

Бесплатный онкоосмотр можно будет пройти уже в эту субботу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пройти обследование можно будет с 9:00 до 15:00

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В эту субботу, 27 июля, в Екатеринбурге пройдет ежемесячный «Субботник против рака». Бесплатный осмотр можно будет пройти с 9:00 до 15:00 на площадках муниципальных медицинских учреждений.

Для прохождения профилактического осмотра нужно будет иметь при себе паспорт и полис ОМС. Приемы будут проводиться по предварительной записи по телефону: 8 (343) 204-76-76.

- Регулярный осмотр в рамках «Субботника против рака» позволяет контролировать свой онко-статус: это дает возможность предотвратить или диагностировать предраковое состояние, что позволит вовремя скорректировать состояние своего здоровья. В городских поликлиниках организован прием специалистов – хирурга, терапевта, гинеколога и дерматолога, – отметил начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

Добавим, что за первую половину 2019 года общее количество посетителей «онкосубботника» составило 2 350 человек, из которых 21% мужчины, 79% женщины. Подозрения на онкологические и предраковые заболевания были выявлены у 261.

Список медицинских учреждений:

- Поликлиника Центральной городской клинической больницы № 1 (пр. Ленина, 52);

- Поликлиника Центральной городской больницы № 2 (ул. Московская, 2);

- Поликлиника Центральной городской больницы № 3 (ул. Бебеля, 160);

- Поликлиника Центральной городской клинической больницы № 6 (пер. Саперов, 3);

- Поликлиника Центральной городской больницы № 7 (ул. Сыромолотова,19);

- Поликлиника Центральной городской больницы № 20 (пер. Короткий, 2);

- Поликлиника Центральной городской клинической больницы № 23 (ул. Старых Большевиков, 9);

- Поликлиники Центральной городской клинической больницы № 24 (пер. Рижский, 16 и ул. Академика Щварца, 14Г);

- Поликлиника Центральной городской больницы № 14 (пер. Суворовский, 5);

- «Новая больница» (ул. Заводская, 29);

- «Клиника Павлова» (пер. Байкальская, 38).

ИСТОЧНИК KP.RU