2019-07-25T12:56:44+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 4,7 миллионов рублей отреставрируют здание Главпочтамта

В последний раз его ремонтировали год назад
Маргарита МАХОНИНА
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Во время работ Главпочтамт будет работать в штатном режимеВо время работ Главпочтамт будет работать в штатном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге отреставрируют здание Главпочтамта. В региональном филиале «Почты России» рассказали, что работы пройдут на фасаде дома со стороны улицы Пушкина.

– Специалисты восстановят кирпичную кладку стен и штукатурку, выполнят демонтаж наружных кондиционеров. Фасад окрасят в серо-белый цвет, соответствующий конструктивистскому стилю, – пояснили в пресс-службе «Почты России». – Работы проведут на площади 800 квадратных метров. На это потратят 4,78 миллионов рублей. Во время работ Главпочтамт будет работать в штатном режиме.

Пока ремонт согласуют с Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Напомним, здание возвели в 1933 году. Тогда там разместили почтовое отделение, междугороднюю телефонную станцию и телеграф, а в отдельном корпусе городскую автоматическую телефонную станцию на 10 тысяч телефон. В прошлом году там отреставрировали ограждения на улице Толмачева и памятную доску на центральном фасаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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