2019-07-25T12:06:33+03:00
Общество

Ню и тайная жизнь горожан: Художники из Канады и США подарили Екатеринбургу больше 600 уникальных гравюр

Их можно будет увидеть на фестивале меццо-тинто уже в августе
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Музея ИЗОФото: пресс-служба Музея ИЗО
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Два известных художника из Канады и США подарили екатеринбургскому Музею ИЗО больше 600 гравюр, на которых изображены голые женщины и городская жизнь. Ги Ланжевен (из Канады) и Арт Вергер (из США) приедут в столицу Урала в августе на пятый Международный фестиваль меццо-тинто.

- Один из них работает преимущественно в ню-жанре, а второй рисует жителей своей страны и через картины рассказывает их истории, - рассказали в пресс-службе Музея ИЗО. – Оба они в прошлые годы уже побеждали на фестивале, а сейчас войдут в состав жюри.

Работа Арта Вегнера. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

Работа Арта Вегнера. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

Отметим, что меццо-тинто – это особый вид росписи гравюр на меди. Считается, что на сегодняшний день это одна из самых редких и сложных техник печатной графики. Эту технику еще называют «черной манерой» - из-за того, что на гравюрах бархатно-черный фон, а также из-за нетрадиционного процесса создания картины – от темного к светлому, а не наоборот.

Фестиваль стартует 16 августа и пройдет сразу на двух площадках – в Музее ИЗО и в «Главном проспекте». А превью появится уже 2 августа в Ельцин-центре – там начинает работу выставка Blackout, которая объединит лучшие гравюры «черной манеры» из собрания музея.

Работа Ли Ганжевена. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

Работа Ли Ганжевена. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

Работа Ли Ганжевена. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

Работа Ли Ганжевена. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

Работа Ли Ганжевена. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

Работа Ли Ганжевена. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

Работа Арта Вергера. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

Работа Арта Вергера. Фото: пресс-служба Музея ИЗО

ИСТОЧНИК KP.RU

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