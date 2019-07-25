«Были случаи опрокидывания»: в мэрии Екатеринбурга задумались, как убрать с городского пруда частных лодочников
Среди тем, которые сегодня были подняты в мэрии Екатеринбурга на оргкомитете по подготовке к Дню города, стали и катания на лодках по городскому пруду. Представители МЧС отметили, что прокат плавучих средств согласован лишь в одном месте - в районе дома Севастьянова.
- Есть беспокойство по использованию маломерных судов частными лицами, - сказал Сергей Кабаков, представитель МЧС. - Кроме административных штрафов ничего предъявить им мы не можем. Может быть, совместно с администрацией провести проверку и навести порядок? Люди, возможно, в наглую используют свои суда и катают за деньги.
В мэрии ответили, что проработают этот вопрос, чтобы в дни праздника частные предприниматели не могли катать людей на лодках по акватории пруда.
- У нас были случаи опрокидывания судов там, - отметили участники оргкомитета. - Ничто на акватории пруда не должно омрачить празднование.
ИСТОЧНИК KP.RU