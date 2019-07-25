2019-07-25T12:00:09+03:00
Общество

«Были случаи опрокидывания»: в мэрии Екатеринбурга задумались, как убрать с городского пруда частных лодочников

На время Дня города чиновники хотят запретить коммерсантам катать людей по акватории
Данил СВЕЧКОВ
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Власти города и МЧС опасаются, что возможные ЧП с участием лодок на пруду могут омрачить празднование Дня города.Власти города и МЧС опасаются, что возможные ЧП с участием лодок на пруду могут омрачить празднование Дня города.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Среди тем, которые сегодня были подняты в мэрии Екатеринбурга на оргкомитете по подготовке к Дню города, стали и катания на лодках по городскому пруду. Представители МЧС отметили, что прокат плавучих средств согласован лишь в одном месте - в районе дома Севастьянова.

- Есть беспокойство по использованию маломерных судов частными лицами, - сказал Сергей Кабаков, представитель МЧС. - Кроме административных штрафов ничего предъявить им мы не можем. Может быть, совместно с администрацией провести проверку и навести порядок? Люди, возможно, в наглую используют свои суда и катают за деньги.

В мэрии ответили, что проработают этот вопрос, чтобы в дни праздника частные предприниматели не могли катать людей на лодках по акватории пруда.

- У нас были случаи опрокидывания судов там, - отметили участники оргкомитета. - Ничто на акватории пруда не должно омрачить празднование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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