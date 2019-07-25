«Поставим 160 туалетов»: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет наводиться порядок на Дне города

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-25T12:00:29+03:00

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Чтобы после Дня города, который в этом году в Екатеринбурге пройдет 17 августа, столица Урала не утопала в грязи, на время праздника на улицах поставят дополнительные контейнеры и переносные туалеты. Об этом рассказали сегодня в мэрии на расширенном оргкомитете по подготовке к празднику.

- Будут сформированы рабочие группы сотрудников для уборки улиц от мусора, - рассказали на встрече представители комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. - В городе будет установлено 160 туалетов и 120 мусорных контейнеров на праздник.

После салюта на улицы города, где проходило торжество, выйдут звенья из коммунальной техники для проведения уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU