2019-07-25T11:32:55+03:00
Общество

Сделают шире и проведут свет: В Екатеринбурге перестроят остановку «Горбольница №7»

Решение было принято после жалоб местных жителей
Мария Трапезникова
Поделиться:
В новой версии автобусной остановки будет добавлено освещение и расширена территорияВ новой версии автобусной остановки будет добавлено освещение и расширена территорияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге модернизируют автобусную остановку «Горбольница №7». Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в ходе выездного приема в Кировском районе. Там этот вопрос подняли местные жители - они пожаловались, что состояние остановки очень удручающее.

- Тогда было предложено расширить территорию, которая не эксплуатируется больницей и расположена обособленно от имущественного комплекса учреждения здравоохранения, - сообщили в пресс-службе администрации Кировского района. – В итоге, принято решение построить на этом участке современный остановочный комплекс, а территорию заранее благоустроить и подвести освещение.

Напомним, что на «Горбольнице №7» останавливаются автобусы маршрутов №28, №030, №48 и №052.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге хотят реставрировать заброшенную школу с «мертвыми пионерами»
Робот Феликс и 3D-принтер: В Екатеринбурге стартует фестиваль Rukami
В Екатеринбурге мэрия приглашает горожан на «Субботник против рака»
В Екатеринбурге за 4,7 миллионов рублей отреставрируют здание Главпочтамта
Ню и тайная жизнь горожан: Художники из Канады и США подарили Екатеринбургу больше 600 уникальных гравюр
«Были случаи опрокидывания»: в мэрии Екатеринбурга задумались, как убрать с городского пруда частных лодочников
«Поставим 160 туалетов»: в мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет наводиться порядок на Дне города
Свердловская прокуратура разбирается, кто виноват в пожаре на Макаровском мосту
Екатеринбуржец на Volkswagen Golf врезался в теплопровод
Свердловчанам рассказали о штрафах и ответственности за незаконную охоту
«Экономично и полезно для здоровья»: Свердловчане стали чаще добираться на работу на велосипедах
«Поехал по проезжей части из-за нового асфальта»: на Урале сбили 13-летнего подростка на самокате
В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют больше 10 улиц
Как он там оказался: екатеринбургские волонтеры спасли кота, провалившегося в шахту лифта
«Стенограффия» разбивает фейки о договоренностях с Екатеринбургской епархией
Прокуратура требует уволить с высокого поста осужденного экс-мэра Каменска-Уральского
В Екатеринбурге открыли новый ледовый дворец хоккейной лиги
Екатеринбуржца отправили на 4 года в колонию за кражу строительных инструментов
Певица Монеточка вошла топ богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса
«Есть полулегальные «лазы»: ночью в Зеленой роще Екатеринбурга установили забор