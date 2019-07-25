Сделают шире и проведут свет: В Екатеринбурге перестроят остановку «Горбольница №7»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-25T11:32:55+03:00

В новой версии автобусной остановки будет добавлено освещение и расширена территория Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге модернизируют автобусную остановку «Горбольница №7». Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в ходе выездного приема в Кировском районе. Там этот вопрос подняли местные жители - они пожаловались, что состояние остановки очень удручающее.

- Тогда было предложено расширить территорию, которая не эксплуатируется больницей и расположена обособленно от имущественного комплекса учреждения здравоохранения, - сообщили в пресс-службе администрации Кировского района. – В итоге, принято решение построить на этом участке современный остановочный комплекс, а территорию заранее благоустроить и подвести освещение.

Напомним, что на «Горбольнице №7» останавливаются автобусы маршрутов №28, №030, №48 и №052.

ИСТОЧНИК KP.RU