Свердловская прокуратура разбирается, кто виноват в пожаре на Макаровском мосту
Там загорелся кран, в результате погиб рабочий
Сейчас прокуратура выясняет, кто виноват в пожаре на Макаровском мостуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Железнодорожного района сейчас проводит проверку, чтобы выяснить, кто виноват в пожаре на Макаровском мосту.
- Исходя из результатов будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда, правил безопасности при ведении строительных работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что сегодня около 10:00 на строительной площадке загорелся крановый манипулятор из-за того, что задел высоковольтные провода. В результате инцидента погиб оператор крана.
ИСТОЧНИК KP.RU