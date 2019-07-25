2019-07-25T11:17:36+03:00
Общество

Свердловская прокуратура разбирается, кто виноват в пожаре на Макаровском мосту

Там загорелся кран, в результате погиб рабочий
Мария Трапезникова
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Сейчас прокуратура выясняет, кто виноват в пожаре на Макаровском мостуСейчас прокуратура выясняет, кто виноват в пожаре на Макаровском мостуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Железнодорожного района сейчас проводит проверку, чтобы выяснить, кто виноват в пожаре на Макаровском мосту.

- Исходя из результатов будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда, правил безопасности при ведении строительных работ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что сегодня около 10:00 на строительной площадке загорелся крановый манипулятор из-за того, что задел высоковольтные провода. В результате инцидента погиб оператор крана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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