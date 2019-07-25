2019-07-25T11:04:43+03:00
Общество

Свердловчанам рассказали о штрафах и ответственности за незаконную охоту

Санкции уголовного кодекса предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы
Олег Галимов
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Новые таксы для исчисления ущерба вступили в силу с 21 июня 2019 годаНовые таксы для исчисления ущерба вступили в силу с 21 июня 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Орджоникидзевского района сообщает жителям Среднего Урала о штрафах и ответственности за незаконную охоту. Новые таксы для исчисления ущерба вступили в силу с 21 июня 2019 года.

- Постановление правительства Российской Федерации № 750 от 10.06.2019 определены виды охотничьих ресурсов и соответствующие таксы для исчисления крупного и особо крупного ущерба в рублях за одну особь животного (от гибрида зубра с бизоном до хомяка и суслика). Кроме того, утверждена формула, которая позволяет исчислять крупный и особо крупный ущерб, включающая в себя, в том числе, такие численные показатели, как вид, количество добытых охотничьих ресурсов и определенную таксу за особь, - рассказали в надзорном ведомстве.

Санкции статьи 258 уголовного кодекса предусматривают наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, при причинении ущерба в особо крупном размере виновник может быть лишен свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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