«Экономично и полезно для здоровья»: Свердловчане стали чаще добираться на работу на велосипедах

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-25T10:44:42+03:00

Екатеринбург стал третьим городом, где чаще всего добираются до работы на велосипедах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбуржцы стали чаще добираться на работу на велосипедах. Об этом рассказали аналитики из HeadHunter. Так, Урал вошел в тройку лидеров и занял третье место в стране. Более популярны велосипеды только в Саратовской области (17%) и Краснодарском крае (25%). В целом в России регулярно добираются на работу таким способом только 8%.

- При этом самым популярным транспортом у свердловчан остается личный автомобиль (33%), - добавили в пресс-службе HH. – Чуть меньше – 31% – обычно используют общественный транспорт. 9% ходят на работу пешком. Оставшиеся 12% либо работают дома, либо предпочитают такси или иные способы передвижения.

Большинство горожан выбирают такой способ потому, что он полезнее для здоровья, а также дешевле и экологичнееФото: Алексей БУЛАТОВ

Интересно, что чаще всего велосипедом пользуются люди из автомобильного бизнеса (19%) и работники сферы искусства и развлечений (18%). Большинство опрошенных жителей Свердловской области выбирают его за возможность развеяться и отдохнуть, а еще из-за экономии средств.

- Каждый второй отмечает, что на велосипеде быстрее добираться до работы, проще объезжать пробки и придерживаться здорового образа жизни, - добавили аналитики.

Напомним, что с августа в Екатеринбурге стартует велошеринг, с помощью которого можно будет арендовать велосипед на сутки или месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU