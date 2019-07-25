В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют больше 10 улиц

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-25T10:14:33+03:00

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Стал известен маршрут бегового марафона «Европа-Азия». В связи с этим по всему городу перекроют больше 10 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- Участники забега впервые будут стартовать с территории объекта наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года – «Екатеринбург-Арены», пробегут по улицам города к главной точке марафона – обелиску «Европа-Азия», - отметили там. – А финишируют спортсмены непосредственно в чаше стадиона. В остальном дистанция полностью повторит маршрут прошлого года.

Участники традиционно пересекут границу "Европа-Азия"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно постановлению, в день марафона, 11 августа, будет закрыто движение всех видов транспорта на следующих участках:

С 7:00 до 11:00 – по проспекту Ленина (от улицы Московской до площади Кирова); по площади Кирова (от Ленина до Мира); по Мира (от Малышева до Первомайской); по Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Царской); по Царской (от Толмачева до Николая Никонова; по улице 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина); по Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до Октябрьской площади); на площади 1905 года;

С 07.00 до 14.00 – по улице Пирогова (от Крауля до Татищева); по Татищева (от улицы Пирогова до Репина); по проспекту Ленина (от Репина до Московской); по Репина (от проспекта Ленина до улицы Металлургов); по четной стороне Металлургов (от Репина до автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург).

Кроме того, на тех же участках дорог в обозначенное время, а также на час раньше, будет запрещена стоянка транспорта.

Напомним, что марафон пройдет 11 августа. В программе подготовлено несколько видов дистанций: для профессионалов 42,2 и 21,1 километр, для любителей – 3 и 10 километров, а для детей пройдут соревнования по бегу на 400 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU