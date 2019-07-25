Как она там оказалась: екатеринбургские волонтеры спасли кота, провалившегося в шахту лифта

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-25T10:10:52+03:00

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Екатеринбургские волонтеры в очередной раз помогли братьям нашим меньшим. В доме на улице Бакинских комиссаров, 111 жильцы услышали жалобное мяуканье в подъезде. Люди позвонили в организацию «Зооспас».

- Мы были склонны считать, что на самом деле животное, скорее всего, находится в вентиляционных каналах, и, памятуя о беспримерном по сложности случае 14 июня, захватили расширенный комплект снаряжения, куда помимо эндоскопа, перфоратора и др. были включены ещё и две 50-метровые верёвки, - рассказывает волонтер Евгений Зенков.

По приезду волонтеров, соседка заявляла, что звуки доносятся из шахты лифта. Евгений Зенков позвонил в управляющую компанию, чтобы те прислали лифтера. Спустя пол часа специалист уже был в подъезде, он отогнал кабину лифта и открыл двери на первом этаже.

Фото: Евгений Зенков/ «ЗооСпас»

- Внизу, на дне шахты, на глубине полметра от уровня пола в подъезде, чернело пушистое... Спрыгиваю туда, подхожу, беру в руки. Зверь целый. Пушистый и ласковый. Каким образом он смог попасть в лифтовую шахту ?! Зазора между кабиной и каналом практически нет. А чтобы отжать дверь лифта на этаже при уехавшей кабине, требуется сила явно не кошачья, - продолжает спасатель.

Кот оказался бездомным, но его приютила волонтер Светлана и дала пушистому кличку Корней. Теперь четырехлапому ищут дом.

ИСТОЧНИК KP.RU