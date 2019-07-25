«Стенограффия» разбивает фейки о договоренностях с Екатеринбургской епархией

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-25T09:50:41+03:00

В команде появится «религиозный консультант», который будет доносить до общественности смысл работ

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Команда фестиваля уличного искусства «Стенограффия» сделала официальное заявление, в котором говорится, что формулировки о «согласовании работ с РПЦ» - фейки.

В обращении отмечается, что представитель со стороны епархии не будет иметь финального голоса в повестке и не будет участвовать в каждом обсуждении. С его стороны ожидается помощь фестивалю в том, чтобы работы не закрашивали радикально настроенные граждане со стороны церкви. Со стороны «Стенограффии», в свою очередь, появится специальный консультант, который будет доносить мысли фестиваля до религиозного сообщества.

- Наш консультант сможет объяснить, что арты художников несут другие посылы, более глубокие, чем дешевая прямая провокация, - рассказали в пресс-службе. – Этот человек будет привлекаться только в случае необходимости, чтобы никто больше не закатывал работы наших художников в асфальт.

Напомним, что утром 19 июля коммунальные службы начали закатывать в асфальт Площадь Первой пятилетки вместе с работой Покраса Лампаса. В итоге, строительство остановили, а художник обещал лично приехать восстанавливать «Крест».

ИСТОЧНИК KP.RU