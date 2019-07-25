Прокуратура требует уволить с высокого поста осужденного экс-мэра Каменска-Уральского

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-25T09:42:43+03:00

Михаил Астахов до сих пор получает зарплату

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На этой неделе бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов был осужден на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима за получение крупной взятки.

В ночь после оглашения сурового приговора Астахов попал в больницу с сердечным приступом, где в течение всего следующего дня проходил обследование.

Как выяснилось, осужденный чиновник до сих пор не уволен со своего последнего места работы на посту главы Южного управленческого округа Свердловской области.

На это обратила внимание областная прокуратура, которая потребовала уволить осужденного Астахова с высокого поста, на котором ему до сих пор начисляется заработная плата, пишет портал KU66.RU.

На официальном портале округа Астахов до сих пор числится главой округа.

ИСТОЧНИК KP.RU