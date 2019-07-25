2019-07-25T09:42:43+03:00
Общество

Прокуратура требует уволить с высокого поста осужденного экс-мэра Каменска-Уральского

Михаил Астахов до сих пор получает зарплату
Лев ИСТОМИН
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Астахову присудили 8 лет лишения свободы. Фото: портал KU66.RUАстахову присудили 8 лет лишения свободы. Фото: портал KU66.RU
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На этой неделе бывший мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов был осужден на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима за получение крупной взятки.

В ночь после оглашения сурового приговора Астахов попал в больницу с сердечным приступом, где в течение всего следующего дня проходил обследование.

Как выяснилось, осужденный чиновник до сих пор не уволен со своего последнего места работы на посту главы Южного управленческого округа Свердловской области.

На это обратила внимание областная прокуратура, которая потребовала уволить осужденного Астахова с высокого поста, на котором ему до сих пор начисляется заработная плата, пишет портал KU66.RU.

На официальном портале округа Астахов до сих пор числится главой округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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