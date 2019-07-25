Екатеринбуржца отправили на 4 года в колонию за кражу строительных инструментов

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-25T09:11:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области суд вынес приговор екатеринбуржцу Теймуру Велиеву, который обкрадывал сады и забирал различные строительные инструменты. Больше всего пострадало садовое товарищество «Волна».

- С помощью помощника мужчина вытащил из недостроенного дома электрический котел, 2 циркулярных насоса, 2 болгарки, электролобзик, пилу, 3 прожектора и 10 светильников на общую сумму 104 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Точно также он сделал в деревне Мосино. Общая стоимость всех украденных вещей составила 90 тысяч рублей.

В целом, от его рук пострадало 29 человек. Всем потерпевшим он нанес ущерб в 1,2 миллиона рублей. Каменский суд назначил Велиеву 4 года колонии общего режима. Его помощника после психиатрической экспертизы отправили на принудительное лечение, так как не осознавал свои действия.

ИСТОЧНИК KP.RU