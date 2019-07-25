«Есть полулегальные «лазы»: ночью в Зеленой роще Екатеринбурга установили забор

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-25T09:17:10+03:00

Ранее стало известно, что работы могут перенести из-за старых захоронений на территории парка

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В Екатеринбурге ночью установили забор в Зеленой роще, где планируют провести реконструкцию. Напомним, ранее общественники говорили, что для работ администрация перекроет всю южную часть парка.

– В Зеленой роще продолжают перекрывать основные пешеходные магистрали. Остаются полулегальные «лазы», – сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин в Facebook. – Похоже, администрация прислушалась к общественности и оставляет транзитный проход между кардиоцентром и входом Народной Воли-Хохрякова, который изначально хотели перекрыть.

Жители еще могут пройти в некоторых местах Фото: Дмитрий Сергин

Напомним, на прошлой неделе в администрацию города поступило предостережение от Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. Его направили из-за обращения жительницы Екатеринбурга Ирины Педаш, которая настаивает, что от работ пострадают захоронения, которые находятся на территории парка.

– Все работы, которые запланированы, соответствуют постановлению правительства Свердловской области о возможных работах вокруг Ново-Тихвинского женского монастыря, – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Весной, во время презентации проекта благоустройства, глава города Александр Высокинский обещал «поднять архивы», чтобы определить, где можно ставить постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU