В Екатеринбурге приставы снесли незаконный овощной ларек

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-25T08:19:57+03:00

Владелец знал, что киоск нелегальный, но не спешил освобождать его

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В Екатеринбурге приставы снесли ларек «Овощи-фрукты» на улице Куйбышева, 139. Суд признал киоск незаконным.

- Владелец знал о вынесенном судебном решении – освободить земельный участок путем выноса конструкции, но выполнять добровольно решение суда не спешил, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - Когда по указанному адресу прибыли судебные приставы, им навстречу вышел продавец, который не стал препятствовать исполнительным действиям. Сам ларек был заранее освобожден от продукции.

С помощью эвакуатора киоск увезли, а средства, потраченные на его вынос, будут взысканы с должника в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU