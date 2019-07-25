«Ушел погулять»: в Екатеринбурге сутки ищут пенсионера

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-25T08:12:44+03:00

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В Екатеринбурге пропал 74-летний Григорий Петрович Старков. Его сын – Александр, рассказал «КП-Екатеринбург», что пожилой мужчина ушел из дома на улице Чкалова 24 июля в три часа дня. С собой пенсионер не взял ни телефон, ни паспорт.

– Он сказал, что идет погулять. Мы предполагаем, что он отправился в лесопарк до озера Чемоданчик: по этому маршруту он часто ходит с мамой. К тому же, в тот день было очень душно, – пояснил Александр. – У него сердечная недостаточность, а в последнее время отец стал забывчивым. Здесь все на виду, и если бы ему стало плохо, горожане вызвали бы скорую. Но до 12 часов ночи человек, похожий на него по описанию, в больницы не поступал.

Пенсионер ушел из дома в светлой рубашке, светло-голубых брюках, черных полуботинках. На поясе носил борсетку.

Александру также не смогли помочь в городском бюро несчастных случаев, семья написала заявление в полицию.

Если вы знаете, где может находиться Григорий Петрович, или видели его, обратитесь в полицию по номеру 02 или к Александру по номеру: +7 953 002 07 05.

ИСТОЧНИК KP.RU