В Екатеринбурге без предупреждения перекрыли улицу Серафимы Дерябиной

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-25T08:02:18+03:00

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В Екатеринбурге без предупреждения ночью перекрыли движение по улице Серафимы Дерябиной в обоих направлениях. Въезд запрещен на участке от Объездной дороги до Академика Бардина. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по ней нельзя будет проехать до 23:59 сегодняшнего дня. Открыть ее должны будут уже завтра.

Несмотря на это, добраться из Академического и Краснолесья можно по улице Амудсена. Сервис оценивает пробки всего в 4 балла.

Напомним, что на пересечении улиц Серфимы Дерябиной и Объездной дороги прокладывается новая дорожная развязка. Построить ее должны до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU