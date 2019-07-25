В Екатеринбурге без предупреждения перекрыли улицу Серафимы Дерябиной
Открыть ее должны уже завтра
Фото: сервис "Яндекс.Карты"
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В Екатеринбурге без предупреждения ночью перекрыли движение по улице Серафимы Дерябиной в обоих направлениях. Въезд запрещен на участке от Объездной дороги до Академика Бардина. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по ней нельзя будет проехать до 23:59 сегодняшнего дня. Открыть ее должны будут уже завтра.
Несмотря на это, добраться из Академического и Краснолесья можно по улице Амудсена. Сервис оценивает пробки всего в 4 балла.
Напомним, что на пересечении улиц Серфимы Дерябиной и Объездной дороги прокладывается новая дорожная развязка. Построить ее должны до конца 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU