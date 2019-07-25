Сохранится июльское лето: В последнюю неделю месяца в Екатеринбурге будет тепло

СЕГОДНЯ 07:01 2019-07-25T07:02:46+03:00

В последние дни месяца на Урал снова придет лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В последнюю неделю июля в Екатеринбурге будет тепло, и только кое-где местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

- В последние две недели кое-где дожди были очень сильными и достигли опасного критерия, так, в Екатеринбурге 21 июля за сутки выпало 85% месячной нормы осадков (68 мм), - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. – Благодаря дождям класс пожарной опасности по условиям погоды снизился и сейчас в южных районах Свердловской области находится на среднем уровне (не выше 3 класса региональной шкалы). В ближайшее время ветер изменится, кое-где пройдет дождь, воздух станет прозрачнее.

А согласно прогнозу погоды сегодня, 25 июля, воздух прогреется до +22…27. Местами пройдут небольшие дожди, ветер 4-9 м/сек.

В ночь с 25 на 26 июля будет прохладно – до +14, однако днем потеплеет до +28. Осадков в пятницу не ожидается.

С 26 на 27 июля температура поднимется до +16, а днем синоптики обещают до +28. Будет переменная облачность, местами могут пройти небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU