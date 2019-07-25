2019-07-25T07:02:46+03:00
Общество

Сохранится июльское лето: В последнюю неделю месяца в Екатеринбурге будет тепло

Лишь кое-где ожидаются небольшие дожди
Мария Трапезникова
Поделиться:
В последние дни месяца на Урал снова придет летоВ последние дни месяца на Урал снова придет летоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В последнюю неделю июля в Екатеринбурге будет тепло, и только кое-где местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

- В последние две недели кое-где дожди были очень сильными и достигли опасного критерия, так, в Екатеринбурге 21 июля за сутки выпало 85% месячной нормы осадков (68 мм), - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. – Благодаря дождям класс пожарной опасности по условиям погоды снизился и сейчас в южных районах Свердловской области находится на среднем уровне (не выше 3 класса региональной шкалы). В ближайшее время ветер изменится, кое-где пройдет дождь, воздух станет прозрачнее.

А согласно прогнозу погоды сегодня, 25 июля, воздух прогреется до +22…27. Местами пройдут небольшие дожди, ветер 4-9 м/сек.

В ночь с 25 на 26 июля будет прохладно – до +14, однако днем потеплеет до +28. Осадков в пятницу не ожидается.

С 26 на 27 июля температура поднимется до +16, а днем синоптики обещают до +28. Будет переменная облачность, местами могут пройти небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Поехал по проезжей части из-за нового асфальта»: на Урале сбили 13-летнего подростка на самокате
В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют больше 10 улиц
Как она там оказалась: екатеринбургские волонтеры спасли кота, провалившегося в шахту лифта
«Стенограффия» разбивает фейки о договоренностях с Екатеринбургской епархией
Прокуратура требует уволить с высокого поста осужденного экс-мэра Каменска-Уральского
В Екатеринбурге открыли новый ледовый дворец хоккейной лиги
Екатеринбуржца отправили на 4 года в колонию за кражу строительных инструментов
Певица Монеточка вошла топ богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса
«Есть полулегальные «лазы»: ночью в Зеленой роще Екатеринбурга установили забор
«Левша в кроссовках Adidas»: В Свердловской области ищут пропавшего 16-летнего подростка
В Екатеринбурге приставы снесли незаконный овощной ларек
«Ушел погулять»: в Екатеринбурге сутки ищут пенсионера
В Екатеринбурге без предупреждения перекрыли улицу Серафимы Дерябиной
Погиб оператор: в Екатеринбурге кран задел электропровода и загорелся
Долларовый Патриарх: в Екатеринбурге появился провокационный стрит-арт
«Эвакуировали 10 человек»: В Свердловской области произошел крупный пожар
Владелец «Сима-ленда» внезапно нагрянул в колонию Нижнего Тагила и устроил там праздник
Под Екатеринбургом ищут причины массовой гибели рыбы
Чем будет заниматься сотня выпускников в свердловской полиции: итоги распределения кадров
В Екатеринбурге вынесли приговор работнице почты, которая украла тысячи лотерейных билетов
Роспотребнадзор: в воздухе Екатеринбурга не нашли вредных веществ
На закрытую уральскими промышленниками дорогу обратили внимание в Генпрокуратуре РФ
В Екатеринбурге начали готовить землю под биатлонный центр имени Антона Шипулина
Позволят увидеть все даже ночью: на четырех перекрестках Екатеринбурга установили новые камеры автофиксации
Ходит в наручниках по больнице: что происходит с осужденным экс-мэром Каменска-Уральского
На Среднем Урале мошенники рассылают лжеквитанции на оплату налогов
Сервис экспресс-доставки посылок на вокзалах СвЖД стал популярнее почти в 3 раза в I полугодии
«Хотел открыть мастерскую»: В Кольцово у пассажира из Баку забрали 358 деталей для телефона