«Эвакуировали 10 человек»: В Свердловской области произошел крупный пожар

СЕГОДНЯ 06:08 2019-07-25T06:08:30+03:00

В Невьянске загорелась квартира в пятиэтажном доме,эвакуировали 10 человек, никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Невьянске вспыхнула квартира в пятиэтажном доме на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Из здания эвакуировали 10 человек, в том числе 3 ребенка.

- Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую 24 юля в 22:51, - рассказали спасатели. - На площади в 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на третьем этаже. В тушении пожара были задействованы 3 спецмашины и 11 спасателей. Возгорание ликвидировали за 3 минуты.

Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности и, в случае чрезвычайной ситуации, сразу звонить в пожарно-спасательную службу МЧС по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU