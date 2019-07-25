2019-07-25T06:08:30+03:00
Происшествия

«Эвакуировали 10 человек»: В Свердловской области произошел крупный пожар

Никто не пострадал
Мария Трапезникова
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В Невьянске загорелась квартира в пятиэтажном доме,эвакуировали 10 человек, никто не пострадалВ Невьянске загорелась квартира в пятиэтажном доме,эвакуировали 10 человек, никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Невьянске вспыхнула квартира в пятиэтажном доме на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Из здания эвакуировали 10 человек, в том числе 3 ребенка.

- Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую 24 юля в 22:51, - рассказали спасатели. - На площади в 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на третьем этаже. В тушении пожара были задействованы 3 спецмашины и 11 спасателей. Возгорание ликвидировали за 3 минуты.

Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности и, в случае чрезвычайной ситуации, сразу звонить в пожарно-спасательную службу МЧС по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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