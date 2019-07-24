2019-07-24T19:04:42+03:00
Общество

Владелец «Сима-ленда» внезапно нагрянул в колонию Нижнего Тагила и устроил там праздник

Крупный уральский бизнесмен приехал с подарками для детей
Лев ИСТОМИН
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Владелец крупной компании «Сима-ленда», уральский бизнесмен Андрей Симановский стабильно радует жителей Свердловской области неожиданными сюрпризами. К примеру, недавно он дал обещание отремонтировать школу в Екатеринбурге в районе Вторчермета, которую когда-то окончил сам.

Сегодня он неожиданно посетил женскую колонию №6 в Нижнем Тагиле, куда Симановский приехал в компании с руководителем регионального ГУФСИН генерала Александра Федорова.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Бизнесмен приехал не с пустыми руками, подготовив щедрые подарки: постельное белье, детские коляски, санки и велосипеды. Все вещи передали в Дом ребенка на базе учреждения.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Гости пообщались с сотрудниками колонии и детьми, посмотрели на условия проживания детей, матери которых отбывают наказание в учреждении, - говорят в пресс-службе областного ГУФСИН.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Кроме этого Андрей Симановский осмотрел помещение, в котором отбывают срок заключенные женщины и продукцию, которую они делают в стенах учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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