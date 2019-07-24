В Екатеринбурге вынесли приговор работнице почты, которая украла тысячи лотерейных билетов

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-24T16:37:52+03:00

Надежда Нелюбина надеялась выиграть состояние, но в итоге оказалась за решеткой

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Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского почтамта Надежды Нелюбиной. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Нелюбина присваивала себе тысячи лотерейных билетов.

- Согласно условиям заключенного договора, филиал ФГУП «Почта России» обязано еженедельно производить закрытие текущего тиража, передачу отчетов по результатам распространения, а также утилизацию нереализованных билетов, - рассказали в областной прокуратуре. - При этом, подсудимая понимала противоправный характер своих действий, что в соответствии с условиями агентского договора, все полученные филиалом «Почты России» лотерейные билеты и не указанные в рамках текущего тиража как нереализованные, отсутствующие по причине недостачи, недовложения или утраты/хищения, считаются распространенными филиалом.

Нелюбина забрала себе 21 373 лотерейных билета стоимостью 100 рублей. Впоследствии она использовала их при розыгрыше тиражей лотерей и получала по ним выигрыши.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU