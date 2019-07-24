Роспотребнадзор: в воздухе Екатеринбурга не нашли вредных веществ

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-24T16:31:47+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора получили результаты исследования смога в Екатеринбурге. Рано утром город накрыло густым туманом. Также местные жители пожаловались на запах гари и химических веществ. На это отреагировали сразу несколько ведомств. В МЧС отметили, что в данный момент в Свердловской области нет никаких пожаров, а вот сотрудники областного Роспотребнадзора отправились в несколько районов города, чтобы взять пробы воздуха.

- Концентрации загрязняющих веществ в объеме проведенных исследований не превышают предельно-допустимых концентраций, - сообщает ведомство. - Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Исследования атмосферного воздуха продолжаются.

В Уралгидрометцентре отмечают, что причиной смога стали дожди, которые прошли как раз прошлой ночью. По словам синоптиков, такая погода усилила процесс накопления вредных веществ в самом нижнем слое атмосферы. Однако, превышений допустимой концентрации не было зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU