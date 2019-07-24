На закрытую уральскими промышленниками дорогу обратили внимание в Генпрокуратуре РФ

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-24T15:47:46+03:00

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На севере Свердловской области работает промышленное предприятие «Святогор», принадлежащее холдингу УГМК. Здесь вахтовики добывают тяжелые цветные металлы. Несколько лет назад на карьерах предприятия скопившиеся химические отходы попали в реку Тальтия, вскоре «химия» дошла до Ивделя, который расположен в 40 километрах от «Святогора», а затем и до государственного заповедника «Денежкин Камень».

Сотрудник заповедника Роберт Карапетян, а также местные экологи не раз пытались добраться до источника загрязнения, чтобы взять пробы воды и сфотографировать на месте в каком состоянии находятся леса и реки на севере региона.

Реки на севере области заражены "химией". Фото: Роберт Карапетян

В сентябре 2018 года активисты поехали по дороге, ведущей к предприятию, а также небольшому селению местных манси Пакино, расположенное на берегу реки Тальтия. Однако в 16 километрах от объекта путь общественникам преградил шлагбаум, рядом с которым расположена будка с охранником.

Посторонние автомобили за шлагбаум не пропускали, хотя территория за ним не принадлежит промышленникам. В итоге общественники писали жалобы и будку с заграждением признали незаконными, однако ее никто не спешил убирать.

Скан ответа из прокуратуры

И вот в июле 2019 года Генеральная прокуратура РФ отреагировала на запрос сотрудника заповедника Роберта Карепетяна, поручив разобраться в ситуации прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.

Фото: Ксения Кривощекова

- Генеральная прокуратура по УрФО дала поручение региональной прокуратуре разобраться с незаконно установленным шлагбаумом ОАО «Святогор» (УГМК), незаконным ограничением доступа граждан на территорию лесничества и провести проверку по факту нарушения статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», - рассказывает представитель заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU