2019-07-24T15:06:48+03:00
Авто

Позволят увидеть все даже ночью: на четырех перекрестках Екатеринбурга установили новые камеры автофиксации

В течение года оборудуют около двадцати улиц
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Чаще всего новые камеры фиксируют в качестве нарушения поворот налево не из того рядаЧаще всего новые камеры фиксируют в качестве нарушения поворот налево не из того рядаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На четырех перекрестках Екатеринбурга работают камеры автоматической фиксации нарушений – комплексы «Интегра-КДД». Ранее установили на Фурманова – Белинского и Краснолесья – Вильгельма де Геннина, а недавно – на Крауля – Токарей и Халтурина – Опалихинской.

– В этом году мы делаем упор на перекрестки: там большое количество аварий. В частности, на Крауля – Токарей произошли около 38 серьезных происшествий, – рассказал начальник Центра видеофиксаций нарушений ПДД ГИБДД Екатеринбурга Антон Попов. – А у новых комплексов разрешение позволяет видеть происходящее в темное время суток. Еще их можно программировать на фиксацию разных нарушений.

Чаще всего новые камеры на вышеуказанных участках фиксируют в качестве нарушения поворот налево не из того ряда.

– Сначала на каждом было по пятьсот-шестьсот нарушений, сейчас – по четыреста в день, – добавили в ГИБДД.

Там также сообщили, что в 2019 году камеры установят еще на 20 улицах. В частности, на перекрестках Амундсена – Объездной, Фучика – Белинского и Белореченской – Шаумяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге вынесли приговор работнице почты, которая украла тысячи лотерейных билетов
Роспотребнадзор: в воздухе Екатеринбурга не нашли вредных веществ
На закрытую уральскими промышленниками дорогу обратили внимание в Генпрокуратуре РФ
В Екатеринбурге начали готовить землю под биатлонный центр имени Антона Шипулина
Ходит в наручниках по больнице: что происходит с осужденным экс-мэром Каменска-Уральского
На Среднем Урале мошенники рассылают лжеквитанции на оплату налогов
Сервис экспресс-доставки посылок на вокзалах СвЖД стал популярнее почти в 3 раза в I полугодии
«Хотел открыть мастерскую»: В Кольцово у пассажира из Баку забрали 358 деталей для телефона
На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО
Бывшая девушка Егора Крида похвасталась «невидимым» купальником
«Яндекс-лошадь»: В Екатеринбурге открыли новый вид доставки
В Екатеринбурге избили координатора проекта «РосЯма»
#ЗащититеЛюдейОтПилы: анонимный враг уральского Ресурсного центра ЛГБТ стал символом ненависти к сообществу
В сквер Попова в Екатеринбурге вернут фонтан с водой
«Рыжие волосы и веснушки»: В Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
На Урале пенсионеры отсудили у курящих соседей 25 тысяч рублей
Аналитики посчитали, во сколько обойдется аренда квартиры в Екатеринбурге в течение 50 лет
В Екатеринбурге подросла стоимость квадратного метра жилья
Мэрия Екатеринбурга зарезервирует землю в микрорайоне ЖБИ ради второй ветки метро
«Техническая неисправность»: В Екатеринбурге задымился трамвай
«Татуировка на руке и шрам на спине»: На Урале пропал мужчина
Свердловский депутат Александр Серебренников выплатил 175 миллионов рублей, чтобы прекратить банкротство компании
«Идем дорогой добра»: Екатеринбургская «Стенограффия» будет согласовывать работы с епархией
Made in Ural: В Первоуральске снимут документалку про свердловскую анимацию
На Урале резко выросло число пассажиров, пользующихся электропоездами «Ласточка»
Все дальше от центра: мэрия Екатеринбурга предложила перенести соборную мечеть на Серовский тракт, вместо Сортировки
На мониторе и в жизни: Звезда «Уральских пельменей» опубликовал превью к своей комедии
На Урале поймали двух мужчин, создавших подпольную наркотическую лабораторию