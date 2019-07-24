Позволят увидеть все даже ночью: на четырех перекрестках Екатеринбурга установили новые камеры автофиксации

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-24T15:06:48+03:00

Чаще всего новые камеры фиксируют в качестве нарушения поворот налево не из того ряда Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На четырех перекрестках Екатеринбурга работают камеры автоматической фиксации нарушений – комплексы «Интегра-КДД». Ранее установили на Фурманова – Белинского и Краснолесья – Вильгельма де Геннина, а недавно – на Крауля – Токарей и Халтурина – Опалихинской.

– В этом году мы делаем упор на перекрестки: там большое количество аварий. В частности, на Крауля – Токарей произошли около 38 серьезных происшествий, – рассказал начальник Центра видеофиксаций нарушений ПДД ГИБДД Екатеринбурга Антон Попов. – А у новых комплексов разрешение позволяет видеть происходящее в темное время суток. Еще их можно программировать на фиксацию разных нарушений.

Чаще всего новые камеры на вышеуказанных участках фиксируют в качестве нарушения поворот налево не из того ряда.

– Сначала на каждом было по пятьсот-шестьсот нарушений, сейчас – по четыреста в день, – добавили в ГИБДД.

Там также сообщили, что в 2019 году камеры установят еще на 20 улицах. В частности, на перекрестках Амундсена – Объездной, Фучика – Белинского и Белореченской – Шаумяна.

ИСТОЧНИК KP.RU