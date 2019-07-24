2019-07-24T14:44:12+03:00
Общество

Ходит в наручниках по больнице: что происходит с осужденным экс-мэром Каменска-Уральского

Михаил Астахов после оглашения сурового приговора был госпитализирован с сердечным приступом
Лев ИСТОМИН
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Астахов был задержан вы мае 2018 года. Фото: скан с видеоАстахов был задержан вы мае 2018 года. Фото: скан с видео
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Бывший мэр третьего по величине города Свердловской области – Каменска-Уральского Михаил Астахов 22 июля был осужден на 8 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за получение взятки в 6 миллионов рублей. Также чиновник должен выплатить штраф в 12 миллионов рублей в пользу государства.

Астахова взяли под стражу в зале суда. На следующее утро экс-градоначальник попал в больницу с сердечным приступом, где его сопровождали силовики. Михаил Астахов до сих пор находится в больнице, где проходит обследование, пишет портал KU66.RU.

- Говорят, что он терял сознание, а позже отказался от еды и воды, - рассказывают очевидцы из больницы.

Астахов руководил городом 8 лет. Столько же он получил по суду. Фото: KU66.RU

Астахов руководил городом 8 лет. Столько же он получил по суду. Фото: KU66.RU

Также известно, что Астахов проходит обследование - рентген, ЭКГ и УЗИ. По кабинетам его водят в наручниках двое силовиков.

Отметим, что после вынесения приговора у бывшего мэра Каменска-Уральского отняли все государственные награды. Чиновник руководил городом с 2008 по 2016 год, позже он был переведен на должность главы Южного управленческого округа Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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