На Среднем Урале мошенники рассылают лжеквитанции на оплату налогов
Жители Свердловской области начали получать от мошенников лживые квитанции на оплату задолженностей и налогов. В пресс-службе регионального УФНС рассказали, что отличительной особенностью этих документов являются реквизиты: в них указан счет, открытый в Банке ВТБ.
– Счета, используемые для перечисления налогов, пени, штрафов находятся в Управлении Федерального Казначейства, и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Банке ВТБ, – подчеркнули там.
В УФНС также добавили, что подобные документы следует проверять в Личном кабинете и по телефонам территориальных органов.
– Заявления по факту мошенничества направили в правоохранительные органы, – заключили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU