2019-07-24T14:30:45+03:00
Происшествия

На Среднем Урале мошенники рассылают лжеквитанции на оплату налогов

В документах указаны реквизиты счета, открытого в коммерческом банке
Маргарита МАХОНИНА
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Заявления по фактам мошенничества передали в правоохранительные органыЗаявления по фактам мошенничества передали в правоохранительные органыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Свердловской области начали получать от мошенников лживые квитанции на оплату задолженностей и налогов. В пресс-службе регионального УФНС рассказали, что отличительной особенностью этих документов являются реквизиты: в них указан счет, открытый в Банке ВТБ.

– Счета, используемые для перечисления налогов, пени, штрафов находятся в Управлении Федерального Казначейства, и не могут быть открыты в коммерческих банках, в том числе в Банке ВТБ, – подчеркнули там.

В УФНС также добавили, что подобные документы следует проверять в Личном кабинете и по телефонам территориальных органов.

– Заявления по факту мошенничества направили в правоохранительные органы, – заключили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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