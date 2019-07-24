2019-07-24T14:15:38+03:00
Экономика

Сервис экспресс-доставки посылок на вокзалах СвЖД стал популярнее почти в 3 раза в I полугодии

Информация об их местонахождении размещена на специальных указателях и информационных стойках
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Количество мелких посылок, отправленных и полученных через вокзалы Свердловской железной дороги, выросло в первом полугодии 2019 года почти в 3 разаКоличество мелких посылок, отправленных и полученных через вокзалы Свердловской железной дороги, выросло в первом полугодии 2019 года почти в 3 разаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Количество мелких посылок, отправленных и полученных через вокзалы Свердловской железной дороги, выросло в первом полугодии 2019 года почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь – июнь было отправлено и получено свыше 6,8 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей.

Сервис экспресс-доставки позволяет отправить посылку ближайшим пассажирским поездом по системе «от вокзала к вокзалу». Пункты приема-выдачи корреспонденции, как правило, находятся в помещении дежурного помощника начальника вокзала. Информация об их местонахождении размещена на специальных указателях и информационных стойках.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно. Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог увидеть содержимое. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Стоимость отправки будет рассчитываться, исходя из веса и дальности пересылки.

К пересылке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства.

Сервис экспресс-доставки ОАО «РЖД» работает на 204 вокзалах, в том числе на 15 вокзалах Свердловской магистрали: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, Серов, Сургут, Тобольск, Тюмень, Первоуральск, Камышлов, Ноябрьск-2, Пыть-Ях. Всего с начала года через вокзалы ОАО «РЖД» было отправлено и получено более 66 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей (+55% к аналогичному периоду 2018 года).

Подробную информацию об услуге можно получить у дежурного помощника начальника вокзала или в справочных бюро вокзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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