2019-07-24T13:34:01+03:00
Общество

«Хотел открыть мастерскую»: В Кольцово у пассажира из Баку забрали 358 деталей для телефона

Они не были задекларированы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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В аэропорту «Кольцово» таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса Баку-Екатеринбург. Он вез целую сумку деталей для сотовых телефонов. Инспекторы насчитали 358 комплектующих, инструментов для сборки и ремонта телефонов общим весом 11,6 килограмм.

- Мужчина рассказал, что везет детали в Россию, чтобы открыть мастерскую по ремонту сотовых телефонов. Однако о том, что их необходимо декларировать, он не знал, - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Все вещи были изъяты, а в отношении гражданина Азербайджана заведено административное дело. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости всего товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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